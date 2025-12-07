Nella serata di ieri, sabato 6 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare contro un 55enne pensionato residente in città, già noto alle Forze di Polizia, secondo un provvedimento emesso lo scorso 28 novembre scorso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari.

L'uomo, condannato a un anno e otto mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi in passato, è stato trovato nel centro cittadino e successivamente accompagnato in caserma per le formalità necessarie prima di essere trasferito presso la propria abitazione per scontare la pena, come disposto dall'Autorità Giudiziaria competente.

Questo intervento rientra nelle attività di controllo del territorio e nell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari quotidiana svolta dall'Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza pubblica.