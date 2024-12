Nella giornata di sabato scorso, 28 dicembre, la Polizia di Cagliari ha arrestato un uomo in base a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. L'uomo, un 55enne con precedenti reati contro il patrimonio e la persona, è stato accusato di rapina aggravata in un supermercato di Pirri.

Il presunto rapinatore, il 14 novembre scorso, avrebbe minacciato il personale di un discount a Pirri indossando una maschera in lattice e armato di pistola e pugnale, portando via circa 2.300 euro.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e dalla Squadra Volante, basate su video sorveglianza e testimonianze, hanno permesso di identificare il veicolo usato dall'uomo, il cui numero di targa era stato alterato. Durante la perquisizione presso la sua abitazione a Sant'Antioco, sono stati trovati denaro, abiti usati durante la rapina, il pugnale e una pistola falsa.

L'uomo è stato poi trasferito nel Carcere di Uta (CA) in attesa di ulteriori azioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.