Martedì 3 dicembre, alle 10, presso la sala Sulis della Fiera di Cagliari (padiglione D - ingresso via E. Pessagno), si svolgerà un evento dedicato alla commemorazione dei 35 anni di attività della Protezione Civile in Sardegna.

Durante l'incontro, verrà tracciato il percorso seguito dalla Regione dopo l'approvazione della legge regionale n. 3 del 17 gennaio 1989, e saranno presentati i programmi e le iniziative in programma per il futuro. Alla conferenza parteciperanno importanti figure come il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, l'Assessore regionale all'Ambiente con delega alla Protezione Civile, Rosanna Laconi, il Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, il Presidente della rappresentanza del volontariato di Protezione Civile, Emilio Garau, e il Direttore Generale della Protezione Civile regionale, Mauro Merella. Durante l'evento verrà affrontato il tema della nuova pianificazione multirischio e multilivello, insieme alla governance degli Ambiti Territoriali di Protezione Civile (ATPC).

Nella seconda parte della mattinata, sarà presentato il progetto relativo alla creazione della nuova Scuola regionale di Protezione Civile, oltre ai progetti europei ai quali la direzione generale sta partecipando. La fase conclusiva dell'incontro sarà incentrata sul potenziamento del Sistema di previsione e monitoraggio dei rischi, nonché sull'incremento della capacità di risposta della Protezione Civile sul territorio. Al termine della sessione mattutina, sarà possibile visitare lo spazio espositivo dedicato alle organizzazioni di volontariato rappresentative dei vari territori e delle differenti categorie operative, allestito nella piazza antistante la sala Sulis.