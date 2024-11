La presidente della Regione Alessandra Todde ha partecipato ieri, ad Iglesias, alla celebrazione dei 179 anni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. "È stato emozionante e carico di significato" ha scritto la governatrice in un post pubblicato oggi sulla propria pagina Facebook.

"Ho voluto ricordare Michele e Pietro, i due giovani agenti caduti combattendo il fuoco pochi mesi fa, entrambi sotto i 30. Quella di ieri è stata la celebrazione del loro sacrificio, della loro dedizione, della loro passione e amore per il loro lavoro. Per me celebrare il Corpo forestale significa valorizzare le persone che lo compongono, riconoscere il lavoro che quotidianamente gli agenti e gli ufficiali svolgono in tutto il territorio regionale e impegnarmi perché possano farlo al meglio, il più possibile in sicurezza, con i giusti mezzi e riconoscimenti" ha proseguito Todde.

"Celebrare il corpo forestale significa averne cura, a partire dalle persone. Nei prossimi anni 400 tra ufficiali e sottufficiali lasceranno il CFVA, su 1100 totali. Un numero altissimo. Insieme all’assessore Motzo stiamo lavorando per riequilibrare la dotazione organica rilanciando il concorso per guardie forestali. Speriamo di avere nuovi agenti assunti e formati già operativi per la campagna incendi del 2026. In 179 anni di storia il Corpo forestale ha cambiato pelle: il lavoro, le competenze richieste, le mansioni svolte si sono allargate enormemente. È necessario che il corpo forestale abbia finalmente una propria scuola di formazione, non soltanto per la formazione dei propri agenti ma per supportare tutte le attività di formazione esterna che il corpo svolge per altri. Ad esempio, importantissima, quella in favore dei volontari della protezione civile. Voglio restituire orgoglio e forza al Corpo Forestale che mi ha accolto come una famiglia" ha aggiunto la presidente della Regione.