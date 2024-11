La Polizia di Stato ha arrestato due ragazzi, di 26 e 28 anni, per furto aggravato e continuato in concorso.

Gli agenti sono intervenuti nella notte di domenica presso un chiosco-bar sul Lungo Mare Poetto, dove ignoti avevano sfondato una vetrata, rubando un registratore di cassa contenente venti euro e sei bottiglie di spumante.

Durante il sopralluogo, un altro equipaggio ha fermato due uomini stranieri a circa un chilometro di distanza, trovati in possesso di zaini e borse con contenuto voluminoso. All'interno degli zaini sono state rinvenute sei bottiglie di spumante, cinque di vino, una di whisky, chiavi magnetiche, materiale vario e 1345 euro in banconote.

Un controllo più accurato ha rivelato un furto simile in un altro chiosco vicino. I titolari dei locali hanno riconosciuto la merce come propria, che è stata restituita dopo le formalità di rito. I due uomini, di origine straniera, sono stati arrestati per furto aggravato e continuato in concorso.

Dopo l'udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l'arresto senza applicare misure cautelari, confermando la gravità dei reati commessi e l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine.