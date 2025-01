Venerdì prossimo, 17 gennaio, alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare Stefano Siglienti di Teti, si terrà la presentazione del volume “Teti. Il suo territorio e il santuario di Abini”, a cura degli archeologi Fulvia Lo Schiavo e Mauro Perra, edito da Arkadia Editore. L’evento vedrà la partecipazione degli stessi autori e del Soprintendente Archeologico di Nuoro, il dottor Enrico Dirminti.

Un viaggio nella Civiltà nuragica

Il libro rappresenta un contributo fondamentale alla conoscenza delle radici storiche e archeologiche di Teti e del suo territorio. Attraverso un’accurata analisi e un ricco apparato di immagini, il volume offre una visione completa della Civiltà nuragica, focalizzandosi sul sito di Abini, uno dei più ricchi e significativi dell’epoca.

Fulvia Lo Schiavo e Mauro Perra guidano il lettore in un viaggio approfondito tra gli aspetti più importanti della cultura nuragica: dalla vita quotidiana alla sfera sacra, dall’architettura alle peculiarità del territorio. Grazie a un approccio divulgativo, il libro permette di apprezzare non solo il contesto archeologico, ma anche i numerosi reperti rinvenuti, che vengono illustrati con grande attenzione ai dettagli.

L’incontro di venerdì sarà un’occasione imperdibile, come sottolinea l'amministrazione comunale, per scoprire nuovi elementi sulla storia e sull’archeologia di uno dei luoghi più affascinanti della Sardegna. Un appuntamento per appassionati, studiosi e per tutti coloro che vogliono approfondire il ricco patrimonio culturale dell’Isola.