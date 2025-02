Le Giornate dell'Orientamento, organizzate dall'Università di Cagliari, faranno il loro ritorno nel 2025 per presentare l'Ateneo ai potenziali studenti. Dal 24 al 26 febbraio, la Cittadella Universitaria di Monserrato ospiterà studenti delle scuole superiori, offrendo loro la possibilità di esplorare l'offerta formativa e i servizi dell'Università. Il programma di quest'anno include laboratori didattici, attività museali, incontri, presentazioni e visite guidate alle strutture di ricerca, aule informatiche, biblioteche e musei della Cittadella.

Un'iniziativa particolarmente interessante è Catch the Badge del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), che consente agli studenti delle classi quinte di sostenere un test di lingua inglese per ottenere il certificato Open Badge ai livelli A2, B1 o B2. Questo certificato permette loro di essere esentati dal test di piazzamento richiesto per tutte le matricole dell'Università di Cagliari. Durante le Giornate dell'Orientamento, il personale docente, tecnico-amministrativo, bibliotecario, insieme ai tutor di orientamento e buddy, sarà disponibile per presentare l'offerta formativa e i servizi dell'Ateneo, come Ismoka, Educ, Job Placement, Counseling e SIA, CUS Cagliari.

Durante l'evento, verranno fornite informazioni dettagliate sulle modalità di accesso ai corsi, i percorsi formativi disponibili e le prospettive lavorative per i laureati.