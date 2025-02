Più di duemila appassionati tifosi del Cagliari si sono riuniti nella curva nord per sostenere la squadra in vista dell'importante sfida contro la Juventus alla Domus. Questa massiccia presenza è solo un assaggio di quanto atteso per il giorno successivo, con il tutto esaurito annunciato.

Il tecnico Davide Nicola ha spiegato l'importanza dell'allenamento a porte aperte prima del match, sottolineando come la passione dei tifosi sia fondamentale anche per la squadra. Nonostante la Juventus sia fresca di eliminazione dalla Champions League, Nicola non sottovaluta l'avversario, considerando le nuove metodologie di allenamento che permettono un rapido recupero fisico. Entrambi i team hanno obiettivi da raggiungere e la determinazione sarà fondamentale per entrambi. Nicola ammette che sognare una vittoria contro una grande squadra è stimolante, ma la concentrazione sul gioco preparato è prioritaria.

La rosa è al completo, ma giocatori come Gaetano, Luvumbo e Coman potrebbero non essere schierati dall'inizio per evitare rischi. Nicola conferma l'importanza di Palomino per la squadra ed esclude categoricamente la sua cessione, a meno di esigenze personali del giocatore.