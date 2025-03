Questa mattina, a Cagliari, nel quartiere di Sant’Elia, si è svolta un’operazione straordinaria di controllo del territorio ad Alto Impatto, mirata a garantire un incremento della sicurezza e della legalità. L’iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Cagliari, ha visto la partecipazione di circa 100 operatori, tra cui personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia locale di Cagliari.

L’operazione ha portato all’identificazione di 487 persone, al controllo di 363 veicoli, con 11 sequestri, e a 28 verifiche su persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Inoltre, sono state effettuate diverse perquisizioni domiciliari e ispezionati 10 esercizi commerciali, alcuni dei quali sanzionati per irregolarità amministrative. Tra le operazioni più rilevanti, sono stati sequestrati numerosi quantitativi di droga. La scorsa settimana, un intervento simile ha riguardato le aree circostanti la stazione ferroviaria, Piazza del Carmine, Piazza Matteotti e il Quartiere Marina.

Entrambe le operazioni sono il frutto di una pianificazione all’interno di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, e rispondono a una direttiva del Ministro dell’Interno, che punta a intensificare i controlli in zone a rischio di illegalità e degrado. “Desidero esprimere - ha dichiarato il Prefetto Castaldo - vivo apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dalle Forze di Polizia a tutela della legalità. Nuove operazioni saranno eseguite nelle prossime settimane in altre aree del territorio”.