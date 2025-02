Il progetto della nuova via Roma a Cagliari, ideato dall'architetto Stefano Boeri e dal suo studio Stefano Boeri Architetti, si ispira alla tradizione locale dei viali alberati, creando uno spazio pubblico pedonale e ombreggiato che collega la Stazione FFSS a Piazza Ingrao, unendo la città al mare.

Nonostante le discussioni in corso sulla configurazione di via Roma, lo studio Boeri si concentra sulle caratteristiche principali del progetto. L'apertura parziale della strada e della passeggiata centrale ha sollevato alcuni dubbi, come il numero limitato di corsie per la viabilità privata e la gestione del passaggio bus-metro.

Il progetto prevede la piantumazione di oltre 200 nuovi alberi e la creazione di circa 5.700 mq di aree verdi, trasformando l'area in un parco cittadino accessibile a tutti. Questo intervento mira a incrementare la presenza di verde, ridurre l'inquinamento e migliorare il microclima urbano.

La nuova Via Roma sarà un "giardino botanico lineare" che racconta la storia e il carattere cosmopolita di Cagliari, creando nuovi spazi per la vita collettiva e anticipando lo sviluppo futuro della zona verso il porto.