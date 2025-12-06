A Cagliari torna “Natale per tutti 2025”, il cartellone di attività pensato per famiglie, anziani, bambini e cittadini in condizioni di fragilità durante le festività. Tra gli interventi previsti figurano buoni da 100 euro destinati agli over 65 che vivono in povertà, con assegni sociali o pensioni inferiori a 800 euro e Isee fino a 12mila euro. Per chi non può lasciare la propria abitazione, nei giorni 25 e 26 dicembre e il 1° e 6 gennaio verranno consegnati pasti caldi a domicilio, dedicati in particolare ad anziani e persone con disabilità.

Le feste natalizie animeranno diversi centri di quartiere — Marina, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Cep Pirri, Sant’Elia e Pirri Santa Teresa — e saranno rivolte a famiglie e minori. In programma la distribuzione di regali per tutti i bambini, spettacoli teatrali e attività con Pully, la mascotte del Cagliari Calcio. “Il Natale è un momento in cui la vicinanza e la cura diventano ancora più importanti – ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali Anna Puddu – Con questo programma vogliamo offrire occasioni di incontro, sostegno concreto e momenti di serenità rivolti a tutta la comunità, con particolare attenzione ai più vulnerabili”.

Il 17 dicembre, grazie alla collaborazione con il Consorzio Centro Storico e alcuni ristoratori del Corso Vittorio Emanuele, diversi locali offriranno coperti destinati a persone senza dimora. Il ristorante Kipling proporrà un pranzo di Natale con 50 posti riservati ai più fragili, mentre il tradizionale pranzo della solidarietà si terrà il 6 gennaio alla Fiera.