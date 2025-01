Intorno alle 9 di stamattina, i Vigili del Fuoco di Olbia sono stati chiamati a intervenire nella zona industriale della città in seguito a un incendio che ha coinvolto alcuni cassoni di rifiuti situati nel piazzale di un cantiere nautico.

Per supportare le operazioni, è stata inviata sul luogo anche un'autobotte. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte nell'incidente. Grazie alla pronta azione delle squadre dei Vigili del Fuoco, è stato possibile evitare che le fiamme si diffondessero ulteriormente.

Attualmente sono in corso accertamenti per individuare le cause dell'incendio.