Oggi, alle 19, anche la diocesi di Cagliari organizza un momento di preghiera per la salute del Santo Padre, simile a quello in altre diocesi italiane. L'adorazione eucaristica e la recita del rosario saranno guidate dall'arcivescovo e dal segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi.

"Stasera ci raccoglieremo in preghiera - afferma monsignor Baturi - uniti invocheremo il Signore per la salute del Santo Padre. Il Papa vuole che la sua vita sia pubblica, la sua fragilità conosciuta. Offrire la malattia agli altri unisce in una comunione di affetto. In ogni ospedale vorrei ci fosse un abbraccio d'amore per tutte le persone ferite o toccate dalla malattia. La vita merita di essere vissuta anche nella sofferenza. Mi piace anche ricordare quanto Cagliari sia sempre stata importante per il Papa: mi ha sempre detto che i sardi hanno una forza speciale. Usiamola nella tenerezza per pregare per il Santo Padre."

La preghiera verrà trasmessa in diretta in fm, in streaming e sulla App di Radio Kalaritana, e in video sui canali social della Diocesi.