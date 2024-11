Il sindaco di Ollolai, Francesco Columbu, lancia un'iniziativa per attrarre cittadini americani delusi, offrendo case a un euro e puntando su di loro come risorsa per il rilancio della comunità.

L'occasione per lasciare il proprio paese è quella della rielezione di Trump: "Siete stremati dalla politica globale? Volete abbracciare uno stile di vita più equilibrato e al tempo stesso assicurarvi nuove opportunità? È ora di iniziare a costruire la vostra fuga europea nel paradiso stupendo della Sardegna", si legge nel sito web rivolto agli aspiranti espatriati americani.

Da una parte un modo per contrastare lo spopolamento, dall'altra un'opportunità per gli americani in cerca di un nuovo inizio. "Immersa nella natura incontaminata - si presenta così il paese barbaricino -circondata da una cucina incredibile e immersa in una comunità dalle antiche tradizioni, nella rara Zona Blu della Terra, Ollolai è la destinazione perfetta per riconnettersi, ricaricarsi e abbracciare un nuovo stile di vita".

Una nuova vita in Sardegna

Ollolai è uno dei borghi più affascinanti della Barbagia. Secondo la leggenda, nel territorio del paese sarebbe vissuto Ospitone, dux dei barbaricini, così riconosciuto in una lettera ufficiale del 594 d.C. da papa Gregorio Magno, che gli chiedeva una mano per convertire il suo popolo al cristianesimo.

Il paese ha avuto storicamente una rilevanza politica e sociale tanto che in età giudicale fu sede di curatoria e oggi dà il nome a una delle tre Barbagie. L’asfodelo è uno dei simboli del paese, le cui artigiane si distinguono per l’intreccio di meravigliosi cestini. Tipica del paese è anche “s’istrumpa”, arcaica lotta sarda di origine nuragica. La parrocchiale di san Michele arcangelo custodisce i dipinti di Carmelo Floris, che ritrasse le donne ollolaesi negli splendidi abiti tradizionali.

E poi, quando si parla di Ollolai è impossibile non pensare al grande Franco Columbu (Ollolai, 7 agosto 1941 – Olbia, 30 agosto 2019), culturista, attore, powerlifter, sollevatore, strongman, Mister Olympia nel 1976 e nel 1981. Fu amico inseparabile e compagno di allenamento di Arnold Schwarzenegger. Columbu, che viveva negli Usa, era profondamente legato al suo paese d'origine e tornava in Barbagia ogni qual volta ne aveva la possibilità.

Case a un euro per americani in fuga

Ed è proprio agli americani che la comunità si rivolge in particolare. Intervistato dalla Cnn, il sindaco Francesco Columbu ha detto di amare gli Stati Uniti e di essere convinto che gli americani siano le persone migliori per aiutare a far rinascere la sua comunità. "Non possiamo ovviamente vietare a persone di altri Paesi di fare domanda, ma gli americani avranno una procedura accelerata. Scommettiamo su di loro per aiutarci a far rinascere il villaggio, sono la nostra carta vincente", si legge nell'intervista alla Cnn.

Oltre alle case a un euro, saranno presto disponibili proprietà adatte a diverse esigenze e budget, con l'obiettivo di accogliere nuovi residenti desiderosi di contribuire alla crescita della comunità: "Che siate alla ricerca di una casa da 1 € da ristrutturare o di una casa pronta per il trasloco, vi guideremo in ogni fase del vostro viaggio - si legge nel sito realizzato dal Comune -, dall'organizzazione delle visite alla ricerca di appaltatori e alla gestione della burocrazia necessaria. Sebbene molte case da 1 euro siano state vendute e ristrutturate, offriamo ancora una selezione di proprietà da 1 euro e altre che richiedono una ristrutturazione minima, tutte a prezzi accessibili".

Il reality olandese a Ollolai

Nel 2018 cinque coppie protagoniste del reality olandese "Het Italiaanse Dorp" hanno acquistato una casa a un euro e si sono sfidate tra loro nella ristrutturazione. Lo scopo del programma era quello di monitorare il trasferimento dei protagonisti e il successivo adattamento alla nuova vita in Barbagia.