Il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo ha ricevuto oggi in visita di cortesia l'ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, accompagnata nell'occasione dalla ministra consigliera Sameena Qureshi e dal colonello Julien Richard.

Nel corso dell'incontro, sono stati esaminati gli aspetti di preminente interesse che legano il Canada e l'Italia, sottolineando i positivi rapporti e la consolidata amicizia che uniscono i due Paesi e approfondendo le tematiche di maggiore rilievo dei canadesi che vivono in Sardegna.

La diplomatica, per la prima volta in Sardegna, ha mostrato ampio apprezzamento per il contesto territoriale isolano, soffermandosi sui programmi di sviluppo congiunto di attività culturali e scientifiche, nonché di sinergie da avviare e consolidare nel comparto economico e turistico.

L'incontro si è concluso con l'auspicio da parte del prefetto e dell'ambasciatrice a collaborare per rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi e supportare i processi di cooperazione nel settore commerciale e culturale, favorendo ulteriori momenti di confronto e condivisione.