Il nuovo Piano Urbanistico Locale di Quartu, noto come Pul, si avvia verso la fase finale del processo di approvazione, rappresentando un passo significativo per lo sviluppo turistico della città nel rispetto dell'ambiente. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale con l'integrazione delle osservazioni ritenute pertinenti, ora spetta alla Regione il completamento dell'iter. L'assessore all'Urbanistica, Aldo Vanini, ha sottolineato le complessità burocratiche che rallentano il processo, criticando l'eccessivo carico amministrativo richiesto per l'approvazione di strumenti urbanistici che dovrebbero essere più snelli.

Le osservazioni presentate, sia da privati che da enti, sono state attentamente esaminate dagli organi del Consiglio comunale, con alcune approvate e altre respinte. Nel corso dell'ultima seduta, è stata ratificata l'integrazione delle osservazioni accettate nel Piano, che è già stato sottoposto alla procedura di Vas da parte della Città Metropolitana e di Vinca dalla Regione, oltre alle verifiche idrogeologiche dell'Autorità d'ambito.

Il prossimo passo prevede la revisione e la trasmissione del Piano all'Ufficio della Tutela del Paesaggio per il parere definitivo, che ha 90 giorni di tempo per esprimersi. L'esponente della Giunta Milia ha espresso ottimismo riguardo alla conformità delle valutazioni consiliari alle prescrizioni, auspicando un parere favorevole con eventuali aggiustamenti minori. In caso contrario, sarà necessario considerare le controdeduzioni dell'Ufficio della Tutela del Paesaggio e procedere con ulteriori iter decisionali in Consiglio.