Duplice omicidio volontario. La sostituta procuratrice Rossana Allieri ha ipotizzato un duplice omicidio volontario nel caso della morte di Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni, avvenuto il 5 dicembre nella loro casa di via Ghibli a Cagliari.

L'ipotesi su cui indaga la procura, anticipata da l'Unione Sarda e confermata all'ANSA, è emersa poco dopo il ritrovamento dei corpi e ha portato all'apertura di un fascicolo contro ignoti per consentire indagini medico-legali approfondite.

Indagini in corso a Cagliari

La Procura non escluderebbe nessuna possibilità, sia quella di un incidente legato all'ingestione casuale di cibo avvelenato, sia quella più grave di un omicidio. Per avere una visione completa della situazione, si dovrà aspettare la relazione dell'autopsia condotta dal medico legale Roberto Demontis e i risultati delle analisi tossicologiche affidate al dottor Giampiero Cortis.

Le forze dell'ordine hanno esaminato attentamente l'abitazione in via Ghibli, prelevando campioni di cibo e prodotti dalla spazzatura e dal frigorifero, oltre a cercare tracce di presenze estranee. Sarebbero state individuate tracce di sangue, sebbene ritenute molto datate nel tempo.

Il ritrovamento dei corpi

Secondo quanto appreso, la scoperta dei corpi fu fatta dal figlio della coppia, Claudio, preoccupato per l'impossibilità di contattare i genitori. Sul posto intervennero i carabinieri.