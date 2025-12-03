Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari, costantemente impegnato nella tutela della legalità economico-finanziaria, ha concluso un anno di attività caratterizzato da un fitto programma di controlli lungo il litorale della Sardegna. Le verifiche, rivolte agli operatori commerciali presenti nelle principali località costiere, hanno portato alla luce numerose irregolarità relative al mancato pagamento di tributi locali, in particolare IMU e TARI.

Secondo quanto comunicato dalle Fiamme Gialle, l’attività ispettiva — parte integrante del più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale — ha consentito di quantificare oltre 1,6 milioni di euro di tributi non versati. Un risultato di rilievo che conferma l’importanza del costante presidio economico-finanziario svolto dal Corpo.

Le irregolarità riscontrate riguardano soprattutto la mancata o incompleta dichiarazione degli immobili utilizzati per fini commerciali e l’omessa corresponsione della tassa sui rifiuti. Comportamenti che, oltre a ridurre le entrate dei comuni interessati, creano situazioni di disparità rispetto a quegli operatori che rispettano pienamente gli obblighi tributari.

L’impegno della componente aeronavale della Guardia di Finanza si è concretizzato attraverso pattugliamenti costieri, monitoraggi mirati delle strutture presenti lungo la fascia litoranea e un’intensa attività di analisi documentale. Un lavoro che — sottolineano dal Corpo — conferma la centralità della missione istituzionale di tutela della collettività. Evasione ed elusione fiscale, infatti, incidono direttamente sul funzionamento dei servizi pubblici e delle amministrazioni locali, con ricadute sull’intera comunità.

Il Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari proseguirà anche nei prossimi mesi con un’azione puntuale e continua, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle norme e promuovere una cultura della legalità fondata su trasparenza, correttezza e responsabilità. Il bilancio dell’ultimo anno testimonia l’impegno delle Fiamme Gialle nel garantire ogni giorno un presidio efficace e professionale, a tutela del territorio e delle istituzioni.