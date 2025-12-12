È arrivato un giro di nomine di prefetti in Consiglio dei ministri. Paola Dessì viene trasferita da Taranto a Cagliari, dove prende il posto di Giuseppe Castaldo, nominato Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ed intenzionali violenti. È quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi al termine della riunione.

Diventa prefetto di Taranto Ernesto Liguori, che era a Frosinone, dove approda Giuseppe Ranieri, proveniente da Ragusa. Il suo posto è preso da Tania Giallongo. Luigi Carnevale diventa prefetto di Pescara, e al suo posto a Brindisi è stato nominato Guido Aprea, proveniente da Massa Carrara, dove ora diventa prefetto Gaetano Cupello, che lascia così Chieti.

A Chieti arriva Silvana D'Agostino, e al suo posto è nominata prefetto di Barletta-Andria-Trani Flavia Anania. Cristina Favilli viene spostata da Matera a Lucca. A Matera approva Maria Carolina Ippolito, proveniente da Enna, dove diventa prefetto Ignazio Portelli, finora Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, incarico ora affidato a Stefano Gambacurta.

Cambia il prefetto anche a L'Aquila, dove è nominato Vito Cusumano.