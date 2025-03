Sfide per il futuro e inclusione sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto oggi pomeriggio nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Bacaredda. L’evento ha accolto 120 giovani provenienti da 24 Paesi europei e dell’area del Mediterraneo, riuniti nell’ambito del progetto “Voices Up”. L’incontro aveva come obiettivo il dibattito e l’approfondimento su tematiche cruciali legate alle politiche giovanili, spaziando da questioni lavorative a temi di pace, integrazione e partecipazione attiva alla vita delle nazioni.

A dare il benvenuto ai partecipanti sono stati il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, la presidente della Commissione Cultura, sostegno allo studio e alla conoscenza, Paola Mura, e Chiara Cocco, presidente della Commissione Pari opportunità. “Unire le forze tra giovani e adulti, imparando gli uni dagli altri e promuovendo una politica inclusiva e partecipativa”, hanno sottolineato, rimarcando l'importanza del coinvolgimento giovanile nella costruzione di un futuro migliore.

Il progetto “Voices Up”, organizzato dall’associazione TDM 2000, mira a valorizzare le politiche giovanili come strumento di inclusione e progresso socioculturale a livello europeo. “Abbiamo l'opportunità di crescere insieme, di costruire ponti tra culture e generazioni”, ha dichiarato Luca Frongia, presidente dell’associazione, evidenziando l’importanza di questo incontro come un momento cruciale per il dialogo e la cooperazione tra i giovani.

I partecipanti al progetto rimarranno a Cagliari fino a sabato 29 marzo, durante il quale avranno l'opportunità di confrontarsi, condividere esperienze e progettare insieme soluzioni innovative per affrontare le sfide del presente e del futuro.