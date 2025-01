I motociclisti del Nucleo Operativo di Pronto Intervento della Polizia locale di Cagliari hanno fatto un importante passo avanti nelle indagini sul furto della borsa di una donna in via Cadello.

Dopo aver identificato e denunciato il responsabile principale, un 31enne senza fissa dimora, hanno individuato anche un complice grazie all'analisi dei video acquisiti.

Durante un servizio nel quartiere di Is Mirrionis, gli agenti hanno riconosciuto il secondo uomo, un trentenne senza fissa dimora, lo hanno fermato e portato alle autorità competenti per le dovute procedure di identificazione e denuncia per furto e ricettazione.

I fatti

Durante un servizio di vigilanza nella zona di via Cadello nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia locale sono stati testimoni di una scena straziante: una donna in lacrime chiedeva aiuto dopo aver scoperto che la sua borsa, contenente documenti personali e il bancomat, era stata rubata dall'auto mentre scaricava degli oggetti.

Mentre raccontava l'accaduto agli agenti, la donna ha ricevuto notifiche di pagamenti effettuati con il suo bancomat sul suo smartphone. Questo ha spinto gli agenti a condurre indagini che li hanno portati a identificare e rintracciare il 31enne, che è stato così portato al Comando per ulteriori azioni e successivamente denunciato alla Procura della Repubblica a piede libero.