Ha tentato di farsi largo tra il pubblico con calci e spintoni, durante il concerto di Capodanno a Sassari nel quale si è esibita Gianna Nannini, ed è stato denunciato dalla Polizia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Sassari, l'uomo, straniero, in evidenti condizioni psicofisiche alterate dall'abuso di alcol, ha tentato a più riprese di scavalcare le persone presenti per poter accedere al settore più vicino al palco.

Lo stesso ha colpito con calci e spinte le altre persone presenti, rischiando così di generare allarme e agitazione tra la folla. I poliziotti impiegati nel servizio di ordine pubblico predisposto per garantire la sicurezza dell'evento, sono immediatamente intervenuti, isolando lo straniero dalle famiglie presenti ed accompagnandolo in un'area sterile per provvedere alla sua identificazione.

L'uomo, dopo aver tentato di opporsi all'operato dei poliziotti, è stato riportato alla calma e successivamente denunciato per resistenza.

E proprio la Polizia rende noto che nelle piazze principali di Sassari, Alghero, Castelsardo e Olbia, per il notevole afflusso di persone, come di consueto, la Questura di Sassari ha predisposto nelle varie città, specifici e corposi servizi con impiego e coordinamento di numerosi operatori anche delle altre Forze dell’ordine, tra cui Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e Polizie Locali, al fine di garantire l’incolumità di tutti i partecipanti.

“Preliminarmente, tutti gli aspetti afferenti alle manifestazioni di fine anno sono stati esaminati in Prefettura in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica e nelle varie Commissioni Provinciali di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo. Successivamente, in Questura, al fine di garantire il regolare svolgimento degli eventi la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti, si sono tenuti specifici tavoli tecnici del Questore ove sono stati esaminati gli aspetti tecnici e le modalità d’impiego del personale delle Forze dell’Ordine, anche in considerazione degli agli attuali contesti internazionali, nazionali e regionali - si legge nella nota della Questura di Sassari - I servizi così predisposti, nei quali sono stati impiegati anche i reparti specializzati, hanno permesso che tutte le manifestazioni si svolgessero con successo, senza che si registrassero criticità e permettendo a tutti gli spettatori di godere dei festeggiamenti per il nuovo anno in tranquillità e senza pericoli”.