Un altro problema si è verificato oggi, mercoledì 3 dicembre, nella condotta idrica di via Manara a Quartu Sant'Elena, causando ulteriori disagi ai residenti del quartiere. Le squadre di pronto intervento di Abbanoa sono attualmente sul posto per affrontare urgentemente la riparazione della condotta danneggiata da una nuova rottura avvenuta questa mattina.

"Per effettuare i lavori - spiega il gestore idrico - è stato necessario sospendere l'erogazione: si tratta di una condotta primaria in acciaio del diametro di 300 millimetri, soggetta ad altissime pressioni, su cui bisogna effettuare saldature senza che sia presente acqua nelle condotte. Per questo motivo si è proceduto con una chiusura del serbatoio cittadino. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori in tarda mattinata".

"La sospensione - precisa Abbanoa - riguarda soltanto il centro urbano. L'erogazione è garantita nel litorale che è alimentato da un diverso acquedotto".