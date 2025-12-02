Una madre con un figlio di dieci anni e una donna di vent'anni sono stati trasportati in ospedale con urgenza, mentre una donna incinta è stata portata al Pronto Soccorso per accertamenti in seguito a due incidenti stradali avvenuti quasi contemporaneamente lungo la statale 125 var a Maracalagonis e sulla statale 130.

L'incidente sulla statale 125 coinvolge un'auto con a bordo la madre e il figlio insieme a un mezzo per il trasporto di cavalli, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale, del servizio medico d'urgenza 118 e del personale dell'Anas. La strada è stata parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, e i due feriti, entrambi in codice rosso, sono stati trasportati al Brotzu; fortunatamente non sono in pericolo di vita. Anche una donna incinta è stata accompagnata in ospedale per approfondimenti sanitari.

Lungo la statale 130, invece, si è verificato uno scontro tra un carro attrezzi e un'auto, provocando ferite a una giovane ventenne che è stata trasportata d'urgenza al Brotzu con un trauma cranico e alla spalla.