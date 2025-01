La Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha dispiegato una squadra di soccorso nella zona industriale di Elmas per fronteggiare un incendio che ha coinvolto due veicoli pesanti.

L'intervento della squadra, avvenuto intorno alle 20:00 di ieri sera, ha impedito che le fiamme si diffondessero ad altre attrezzature presenti nell'area interessata.

Le forze dell'ordine sono state presenti sul posto per le loro competenze specifiche e al momento sono in corso indagini per determinare le cause dell'incendio.