Durante i lavori di scavo per le linee elettriche in via Giudice Mariano, a Cagliari, un'impresa avrebbe danneggiato una condotta idrica provocando una dispersione d'acqua simile a quanto accaduto di recente in via dei Donoratico.

L'intervento per riparare la tubatura rotta e risolvere la perdita d'acqua è attualmente in corso. Fino al termine dei lavori, Abbanoa prevede cali di pressione e interruzioni temporanee nell'area compresa tra via dei Donoratico e via dei Giudicati.

Nel frattempo, per mercoledì 19 febbraio i tecnici di Abbanoa hanno programmato un intervento straordinario di manutenzione al potabilizzatore di Simbirizzi, che fornisce acqua a Cagliari, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro, Maracalagonis e Villasimius, nonché al Comune di Sinnai. L'installazione di un nuovo misuratore di portata sulla condotta in uscita dall'impianto è fondamentale per gestire in modo ottimale la distribuzione dell'acqua.

Simbirizzi è il più grande impianto della Sardegna e serve circa un terzo degli utenti dell'Isola. Durante i lavori di manutenzione, fanno sapere i tecnici, il potabilizzatore sarà fuori servizio dalle 8 alle 18. Abbanoa ha preparato un piano per garantire l'erogazione d'acqua utilizzando le riserve nei serbatoi comunali e regolando la distribuzione per assicurare un servizio efficiente nei centri interessati.

A Cagliari, il potabilizzatore di San Michele opererà a pieno regime, mentre quello di Sestu potrà integrare l'approvvigionamento in caso di necessità. Possibili cali di pressione, limitati alle zone più elevate, potrebbero verificarsi nel tardo pomeriggio.