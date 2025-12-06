Dal 9 al 13 dicembre Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, eseguirà dei lavori sui binari nella stazione di Cagliari.

Nello specifico gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno il rinnovo di alcuni deviatoi.

I lavori, dal valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro, comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Cagliari-Cagliari Elmas, Cagliari-Decimomannu-San Gavino-Oristano.

I cantieri vedranno impegnate 60 persone tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici. Durante le giornate dei lavori, i treni del Regionale di Trenitalia con partenza dalla stazione di Cagliari e termine corsa nella stazione di Cagliari Elmas (e viceversa), potranno subire cancellazioni e rimodulazioni con bus.

Previste cancellazioni e rimodulazione con bus anche per alcuni collegamenti tra Cagliari-Oristano, Cagliari-San Gavino, Sassari-Cagliari e Cagliari-Decimomannu.