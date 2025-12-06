PHOTO
Sulla Statale 131 è stato ripristinato il transito a quattro corsie tra Monastir e Nuraminis, nel sud Sardegna, a seguito del completamento dei lavori per la realizzazione della nuova pavimentazione drenante lungo tre chilometri in entrambi i sensi.
Gli interventi - fa sapere l'Anas - hanno riguardato anche la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale in configurazione definitiva.
Sono stati eseguiti nell'ambito dei lavori in corso per l'ammodernamento di un tratto che riguarda dieci chilometri di tracciato tra Monastir e Serrenti, per un investimento complessivo di circa 65 milioni di euro.
L'apertura al traffico è ipotizzabile entro la primavera del 2026.