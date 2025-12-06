Riparte il programma di controlli e trattamenti odontoiatrici gratuiti dedicati a pazienti trapiantati, in lista d’attesa per un trapianto e dializzati, grazie all’iniziativa dell’Odontostomatologia dell’Aou di Cagliari finanziata dalla Regione Sardegna. Un servizio fondamentale per queste categorie fragili, che possono accedere alle cure senza prescrizione medica al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio.

«I trapianti non possono essere eseguiti» senza un’adeguata salute orale e «senza un’adeguata cura possono essere in seguito messi a rischio», ricorda la professoressa Elisabetta Cotti, direttrice dell’Odontostomatologia e responsabile scientifica del progetto. Una dentatura sana o adeguatamente trattata, sottolinea, è legata alla longevità e al benessere complessivo della persona.

Le prestazioni offerte comprendono igiene orale professionale, otturazioni, devitalizzazioni e tutte le terapie necessarie a eliminare focolai infettivi, oltre a interventi chirurgici come le estrazioni non più recuperabili. Escluse invece le protesi. In base alle condizioni di gengive e mucose potrà essere eseguita una valutazione parodontale, essenziale per prevenire infezioni locali e sistemiche, in particolare a livello cardiaco.

Per prenotare o chiedere informazioni si può chiamare lo 07051092285 il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12, con l’invito a disdire in anticipo se non si può rispettare l’appuntamento. È previsto un follow-up di almeno due anni al termine delle terapie.

I pazienti in attesa di trapianto dovranno presentare un certificato del Centro Trapianti che attesti l’urgenza della visita. Tutti i pazienti dovranno inoltre fornire un certificato del medico curante con quadro clinico aggiornato e una radiografia panoramica eseguita entro un mese; se necessario potrà essere richiesta una TC Cone Beam.