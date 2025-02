Dopo il successo de "Il Compleanno" di Harold Pinter (stagione 2022-23), il grande regista tedesco Peter Stein torna nell'Isola, A Cagliari e a Sassari, e dirige una straordinaria compagnia (Maddalena Crippa, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone, Emilia Scatigno) mettendo in scena "Crisi di nervi", tre atti unici di Anton Čechov, ispirati alla commedia francese e al genere del vaudeville e rappresentati in tutto il mondo.

Ne "L'Orso" il protagonista quasi muore dalla rabbia per un debito che non gli viene rimborsato da parte di una donna, che lui arriva a sfidare a duello, per poi finire in ginocchio a chiederle di diventare sua moglie.

Ne "I Danni del Tabacco" un presunto oratore deve tenere una conferenza sugli effetti negativi del tabacco, ma, tra starnuti e attacchi d’asma, confessa in realtà di voler mettere fine alla vita disastrosa che conduce come marito della propria moglie.

Ne "La Domanda di Matrimonio" il futuro sposo, per timidezza e altre difficoltà fisiche, non riesce a porre alla futura sposa la fatidica domanda, finendo invece per litigare con lei che -a sua volta- gli ribatte a muso duro ed è preda di un attacco isterico quando lui cade svenuto per ipocondria.

In programma

Martedì 4 febbraio – ore 20.30 – Teatro Comunale – Sassari

Da mercoledì 5 fino a domenica 9 febbraio – Teatro Massimo – Cagliari

Sotto le insegne della Stagione 2024-2025 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna.