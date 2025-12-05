Nei giorni scorsi, l’Ispettorato d’Area Metropolitana (IAM) di Cagliari-Oristano ha effettuato controlli serali e notturni in diverse attività del settore dei pubblici esercizi, focalizzandosi sul lavoro irregolare e sulle carenze in materia di sicurezza.

Durante le verifiche, in un hotel del centro storico è stato scoperto un giovane receptionist, assunto da due settimane, privo di contratto regolare e di copertura assicurativa. “La scoperta ha portato all’adozione immediata del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, che impone la regolarizzazione del lavoratore e il pagamento di un importo aggiuntivo di 2.500 euro”, spiegano dall’ispettorato. La sanzione si aggiunge a quella prevista per lavoro sommerso, che può raggiungere i 3.900 euro. Contestualmente è stata rilevata la mancata custodia del Documento di Valutazione dei Rischi, violazione che comporta multe tra 2.847,69 e 9.397,33 euro.

I controlli si sono poi spostati in un bar della città. Qui, nonostante cinque dipendenti regolarmente assunti, è stato individuato un disc jockey con prestazione di lavoro autonomo occasionale non comunicata agli enti competenti, omissione che comporterà una sanzione fino a 2.500 euro.

L’attività degli ispettori conferma l’impegno dell’IAM nel contrastare il lavoro irregolare e garantire la sicurezza nei locali pubblici, attraverso interventi mirati anche nelle fasce orarie serali e notturne.