Decine di volontari si sono uniti a Siliqua oggi per continuare le ricerche di Davide Manca, il velista cagliaritano di 41 anni disperso nell'area di Monte Arcosu nel sud della Sardegna durante il violento temporale di sabato notte.

Il gruppo Off-road Sud Sardinia ha lanciato un appello sui social network per trovare il loro amico e molti hanno risposto presentandosi a Monte Arcosu. Oltre ai volontari, sul campo ci sono già 20 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da diverse stazioni in Sardegna, inclusi specialisti di "soccorso in forra" supportati dal centro di coordinamento mobile con tecnologie avanzate per la ricerca, posizionato vicino alla diga Medau Zirimilis.

Le squadre dei vigili del fuoco con unità cinofile, droni, specialisti delle telecomunicazioni e volontari della Protezione Civile sono anche presenti nella zona. L'area che va dal rio Camboni alla diga di Medau Zirimilis, dove sono stati trovati rottami della Jeep Wrangler del velista e un maglione che potrebbe appartenere a lui, verrà esaminata attentamente.

Alcune zone sono di difficile accesso, quindi il personale di soccorso alpino e dei vigili del fuoco viene trasportato in elicottero per raggiungerle.