Sarebbe di 80mila euro il bottino del colpo messo a segno nel corso della notte al supermercato IperPan di Sestu. L'intero ammontare, però, non è ancora stato quantificato nel dettaglio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, che si stanno occupando del caso, i malviventi sono entrati in azione verso le 4. Hanno usato un'auto rubata, una Fiat Panda, come ariete per sfondare uno degli ingressi e una volta dentro hanno portato via la cassaforte. Il furto è stato scoperto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma i ladri erano già lontani.