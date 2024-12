I Carabinieri della Stazione locale hanno sorpreso tutti con un'operazione brillante, partita da una semplice segnalazione riguardante un cliente molesto in una farmacia del centro di Decimomannu.

Dopo una chiamata al 112, i militari sono intervenuti e hanno riconosciuto il disturbatore come un uomo di 50 anni residente in paese, già ricercato per vari reati e oggetto di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con una pena residua di 4 anni e 4 mesi per detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione.

L'uomo era latitante dal 22 novembre scorso. Gli agenti lo hanno arrestato sul posto e dopo le procedure di rito, è stato trasferito alla Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta per scontare la sua condanna.

Questo episodio mette in luce ancora una volta l'importanza delle segnalazioni dei cittadini, che hanno contribuito al successo dell'operazione dei Carabinieri nel rintracciare e catturare un individuo pericoloso.