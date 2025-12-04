La diplomazia internazionale entra a Palazzo Bacaredda. Nell’Aula consiliare del Comune di Cagliari, ieri – mercoledì 3 dicembre – una cinquantina di studentesse e studenti degli istituti superiori cittadini hanno preso parte al “Change the World Day”, la giornata di educazione civica e diplomazia organizzata dall’Associazione Diplomatici con il supporto dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa ricalca il format del Change the World Model United Nations (CWMUN), programma internazionale che ogni anno coinvolge oltre 10.000 giovani in tutto il mondo. Il metodo è quello della simulazione: i partecipanti assumono il ruolo di delegati dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, confrontandosi con procedure, dinamiche e linguaggi propri della sede ONU. Un’esperienza pensata per avvicinare le nuove generazioni ai temi della cooperazione internazionale e ai meccanismi che regolano le relazioni tra gli Stati.

A portare i saluti istituzionali sono state le assessore comunali Giulia Andreozzi (Pubblica istruzione, sostegno allo studio e conoscenza) e Luisa Giua Marassi (Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico). «Questa manifestazione – hanno sottolineato – è un invito all’impegno in prima persona, un’occasione di partecipazione attiva e di crescita che permette ai ragazzi di guardare al mondo senza dimenticare che tutto parte dal luogo in cui si vive».

Durante la mattinata, i giovani delegati hanno lavorato su alcuni dei temi più urgenti dell’agenda contemporanea: tutela dell’infanzia ed educazione, crisi climatica, ambiente, pace e sicurezza globale, insieme a un approfondimento sull’attuale scenario geopolitico. Al termine della sessione si è svolta la premiazione delle studentesse e degli studenti che negli ultimi anni hanno partecipato ai CWMUN internazionali di Abu Dhabi e Singapore.

Un riconoscimento speciale è andato a un alunno del Liceo Pacinotti, selezionato tra i partecipanti dell’edizione cagliaritana: per lui una borsa di studio che consentirà di rappresentare la Sardegna al prossimo Change the World mondiale in programma a New York.