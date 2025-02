Il Comune di Quartu Sant'Elena e Lila Cagliari si uniscono per contrastare le nuove infezioni da HIV e ridurre lo stigma nei confronti delle persone affette dal virus. Il progetto di Coesione Sociale 'Fight HIV stigma - Combattiamo l'HIV con l'arma più potente: l'informazione' è stato avviato per sensibilizzare soprattutto i giovani su questo tema. Tra le attività previste vi è una campagna di affissioni stradali che affronta il tema dell'HIV e delle altre infezioni sessualmente trasmissibili. Saranno inoltre organizzate giornate di test per HIV e HCV (virus dell'epatite C) presso locali messi a disposizione dall'amministrazione, e una mostra sarà allestita presso la Social Gallery, situata in via Eligio Porcu.

"Con i progetti di Coesione sociale l'amministrazione in questi anni ha voluto dare dei segnali forti, creando percorsi virtuosi di informazione - spiega l'assessore comunale ai Servizi sociali Marco Camboni - Quartu è l'unica città della Sardegna ad aver aderito al progetto Fast Track Cities, proprio perché intende combattere questo stigma sociale che impedisce alle persone di avere, nei limiti dei percorsi sanitari, una vita serena e dignitosa".

In campo la Lila. "Sappiamo che è un tema poco conosciuto - afferma la presidente Brunella Mocci -e quindi intendiamo attivare varie azioni che permettano di conoscerlo meglio. La prima tra tutte è una campagna che dia delle informazioni chiare e sintetiche sulle vie di trasmissione, che orienti ai servizi del territorio e che aiuti a combattere lo stigma sulle persone che hanno contratto il virus".

La fase conclusiva del progetto sarà segnata da una mostra presso la Social Gallery, curata dall'artista Jo Coda, noto per aver realizzato un documentario sull'HIV nel lontano 1992. "Riproporremo- racconta lo stesso, direttore artistico della Social Gallery -. alcune campagne pubblicitarie e promozionali degli ultimi trent'anni, con una selezione dei poster, ma anche con la proiezione dei documenti filmati di vari artisti che hanno partecipato all'ultima grande campagna sul tema dell'HIV, con street artists, Le Lucide, Paolo Fresu e tanti altri".