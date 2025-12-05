Per garantire lo svolgimento in sicurezza della gara sportiva Lido City Nature Race, in programma lunedì 8 dicembre, il Comune di Cagliari ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona tra Marina Piccola e Calamosca.

Secondo l’ordinanza sarà istituito il divieto di transito dalle 8 alle 14, al momento del passaggio degli atleti, in diverse vie: viale Marina Piccola, l’area parcheggi adiacente alla Sella del Diavolo, viale Calamosca (dal tratto dell’Hotel Calamosca fino alla Caserma Ederle), via Faro e piazza degli Arcipelaghi, inclusi i percorsi per biciclette.

Inoltre, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 0 alle 14 in alcune porzioni di viale Calamosca, nell’area parcheggi di Marina Piccola e in via Faro, così da permettere un passaggio libero e sicuro agli atleti.

Nei tratti indicati di viale Calamosca è prevista anche la riduzione della carreggiata dalle 8 alle 14 per facilitare la gestione della corsa e la sicurezza di concorrenti e pedoni.

La Lido City Nature Race, evento sportivo di richiamo, porterà numerosi partecipanti lungo il litorale cagliaritano, combinando sport e bellezza del territorio.