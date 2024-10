Avrebbe dovuto compiere 27 anni Nicolò Meloni, giovane di Cagliari, guardia giurata per la ditta Pegaso Sucurity, che questa notte ha perso la vita rimanendo schiacciato sotto il peso di un cancello mentre svolgeva il suo servizio presso l'azienda Idrosistemi, sulla ss 131.

Niente da fare per il giovane, nonostante l'immediato allarme lanciato da un collega: quando sul posto sono arrivati i soccorsi Nicolò era già morto. Il cancello scorrevole, per cause ancora da accertare, è uscito dai binari travolgendo il giovane lavoratore.

Uno choc per l'intera comunità e un ennesimo, preoccupante, caso di incidente sul lavoro.