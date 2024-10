Drammatico episodio nella notte a Sestu, dove Nicolò Meloni, 27enne di Cagliari che lavorava come guardia giurata per la ditta Pegaso Security, è rimasto schiacciato sotto il peso di un cancello in un'azienda sulla ss 131, nel territorio di Sestu.

Immediato l'allarme di un collega, poco dopo l'una, ma quando sul posto sono arrivati i soccorsi il 27enne era già morto. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spresal, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La vittima stava svolgendo il turno di notte presso l'azienda Idrosistemi: non è del tutto chiaro come sia successo, ma probabilmente mentre veniva aperto il cancello quest'ultimo è uscito dai binari travolgendo la guardia giurata con tutto il suo peso.