In queste ore difficili per la Santa Sede, caratterizzate dal ricovero di Papa Francesco per una bronchite, poi aggravata in una grave polmonite bilaterale, fino alla notizia di una crisi respiratoria e della necessità di effettuare una trasfusione di sangue a causa di complicazioni, cresce l’apprensione per le condizioni di salute del Pontefice.

Papa Francesco, secondo quanto riferito dal bollettino della sala stampa del Vaticano di domenica 23 febbraio, avrebbe trascorso una notte tranquilla. Tuttavia, le sue condizioni restano "critiche" e "non è ancora fuori pericolo", secondo l'équipe medica che lo sta seguendo. Fedeli di tutto il mondo seguono con apprensione l'evolversi della situazione, pregando per la pronta guarigione del Santo Padre, alcuni anche radunandosi presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Ma cosa succederebbe se le condizioni del Pontefice dovessero peggiorare ulteriormente? In queste ore è circolata la notizia che il Papa non possa morire in ospedale, una credenza che, pur avendo radici nella tradizione, non sarebbe basata su alcuna norma canonica.

Sull'argomento, il periodico Vanity Fair, ha intervistato Francesco Sportelli, professore di Storia della Chiesa nell’Università della Basilicata - Matera che ha spiegato: "l tutto deriva da un’interpretazione letterale delle norme dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, nuova edizione del 2024, che dice che la constatazione della morte deve avvenire nella cappella del pontefice in Vaticano, ma parla della constatazione di morte e non dell’evento in sé, che può avvenire anche nell’appartamento papale (o altrove) e poi constatato nella cappella con verbale".

Un esempio concreto che sfata questa credenza è il caso di Papa Pio XII, morto il 9 ottobre 1958 a Castel Gandolfo. In seguito, la sua salma fu traslata a Roma per i funerali e la sepoltura.

Papa Francesco ha precedentemente espresso il desiderio di essere tumulato nella basilica di Santa Maria Maggiore, luogo a lui particolarmente caro.

In questi momenti, al di là di voci e credenze, l’attenzione deve restare concentrata sulla salute e sulla speranza di guarigione del Santo Padre.