Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Tempio. Intorno alle 14.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Olbia per soccorrere un operaio caduto all'interno di un cantiere nell'ex monastero.

La squadra, dopo aver messo l'uomo in sicurezza sulla speciale barella, lo ha portato al piano terra utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per poi affidarlo al personale del 118. Sul posto anche il personale Spresal e la Polizia Locale di Tempio Pausania.