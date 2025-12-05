Il Comune di Cagliari rinnova anche per il 2025 il Bonus Natale, misura inserita nel più ampio programma di intervento solidaristico “Natale per Tutti”, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 3 dicembre 2025. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Salute e al Benessere delle Cittadine e dei Cittadini, è rivolta alle fasce più fragili della popolazione, con particolare attenzione agli anziani.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Cagliari, le domande potranno essere presentate dalle ore 14:00 del 5 dicembre 2025 ed entro le 23:59 del 14 dicembre 2025, attraverso la piattaforma telematica dedicata raggiungibile dal sito istituzionale, utilizzando SPID o CIE. Per facilitare l’accesso al maggior numero possibile di cittadini, sarà disponibile anche la consegna a mano del modulo di richiesta presso la Sede del Servizio Politiche Sociali in via Sauro 19.

Requisiti per accedere al Bonus

Il contributo è destinato a cittadine e cittadini che soddisfano tutte le seguenti condizioni indicate nell’Avviso pubblico:

Età pari o superiore a 67 anni

Percettori di assegni sociali o pensioni, comprese quelle di artigiani e commercianti, di importo inferiore a 800 euro mensili

ISEE non superiore a 12.000 euro

Importo del contributo

Il Bonus Natale prevede un contributo economico di 100 euro, importo che potrà essere aumentato fino a 200 euro in caso di disponibilità aggiuntiva delle risorse stanziate.

Con questa misura, l’Amministrazione comunale conferma la propria volontà di sostenere le persone più vulnerabili della città, spesso escluse da provvedimenti nazionali o regionali. Un aiuto concreto, pensato per offrire un segnale di vicinanza durante le festività natalizie a chi si trova in condizioni economiche più difficili.