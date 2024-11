Questa mattina le forze dell'ordine hanno condotto un blitz nel presidio contro il Tyrrhenian Link a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. Un gruppo di attivisti ha protestato per mesi contro un esproprio, cercando di preservare degli ulivi in un'area destinata alla futura stazione di conversione elettrica. Terna, l'azienda elettrica responsabile dei lavori del nuovo corridoio elettrico sottomarino che collegherà la Sicilia alla Sardegna e alla penisola, prevede di ripiantare circa 230 alberi di ulivo nell'area contestata.

Le forze dell'ordine, guidate dalla Digos, hanno iniziato a identificare i manifestanti che hanno organizzato diverse iniziative di protesta nelle scorse settimane, inclusi sit-in davanti ai municipi. L'area è stata sequestrata come parte dell'operazione in corso. Il Tyrrhenian Link, con una lunghezza di circa 970 km e una potenza di 1000 MW, includerà un tratto di circa 480 km che collegherà l'approdo di Fiumetorto in Sicilia al porto di Terra Mala nel comune di Quartu Sant'Elena, in Sardegna.