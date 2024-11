Nel corso della scorsa notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno effettuato un'operazione che ha condotto all'arresto di due individui per reati legati alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare la ketamina, una droga sintetica il cui aumento nella zona sta generando crescente preoccupazione. Verso mezzanotte, durante un controllo stradale mirato, i Carabinieri hanno fermato un'auto in transito.

Il comportamento dei due occupanti ha immediatamente destato sospetti: il conducente, un 39enne di Olbia, era nervoso, mentre il passeggero, un 30enne di Maracalagonis, si mostrava attento e diffidente. Durante la perquisizione del veicolo, è stata trovata una bottiglia contenente ketamina liquida sotto il sedile posteriore, sufficiente per circa 369 dosi medie, come confermato dalle analisi del RIS di Cagliari.

Questa operazione si inserisce in una serie di azioni simili condotte dai Carabinieri nella provincia: a settembre 2023, ad Assemini, sono stati sequestrati 5,5 kg di ketamina, il sequestro più grande di questa sostanza mai registrato in Sardegna, con l'arresto di due individui considerati i "custodi" della droga; a settembre 2024, presso la stazione ferroviaria di Cagliari, un giovane è stato arrestato con ketamina del valore di 25.000 euro nascosta tra gli indumenti e disciolta in alcolici; infine, nello stesso mese a Cagliari, un 28enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di "cocaina rosa", una droga sintetica pericolosa composta da un mix di ketamina ed ecstasy. Durante l'operazione, sono stati sequestrati circa 35 grammi di "cocaina rosa", 80 grammi di MDMA, materiale per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta proveniente da attività illecite.

I Carabinieri hanno proseguito con le perquisizioni presso le abitazioni dove sono state rinvenute ulteriori quantità di sostanze stupefacenti, tra cui oltre 30 grammi di ketamina in cristalli, 1,39 grammi di cocaina rosa, 50 pastiglie di MDMA e 5 grammi di hashish, insieme a materiali per la sintesi di sostanze sintetiche, oltre a una somma di 415 euro ritenuta guadagno illecito. Le forze dell'ordine continueranno a vigilare attentamente e a impegnarsi nelle indagini, intensificando le azioni volte a contrastare il traffico di sostanze sintetiche e prevenire la diffusione di ketamina e altre droghe sul territorio.