La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato una donna di 36 anni di origini bielorusse per il possesso di droga si fini di spaccio durante un servizio di controllo del territorio.

Durante un controllo a un veicolo con a bordo un uomo e la donna vicino a Piazza del Carmine, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti, un coltello, e denaro in contanti nella borsa della 36enne. Successivamente, la perquisizione presso la casa della coppia ha rivelato ulteriori droghe, bilancini e materiale per il confezionamento. La quantità totale di cannabis, cocaina ed ecstasy sequestrata è stata stimata rispettivamente in 485 grammi, 25 grammi e 1 grammo.

La donna è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il caso è stato portato davanti al G.I.P. per la valutazione e la convalida dell'arresto.