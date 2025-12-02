Un improvviso blackout si è verificato oggi pomeriggio, tra le 13 e le 15, all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, senza però provocare conseguenze per i pazienti.

"Immediatamente sono intervenuti gli addetti dell’ufficio tecnico della Asl 8 – spiega una nota dell’Azienda sanitaria – ed è stato avvisato l’energy manager dell’Ares. I gruppi elettrogeni, che alimentano le unità di urgenza come sale operatorie e rianimazione, sono entrati in funzione e hanno garantito il regolare funzionamento di tutti i reparti e del Pronto Soccorso durante l’assenza di corrente".

Secondo la Asl, "il calo di tensione ha provocato un danno a un gruppo elettrogeno, che verrà prontamente sostituito domani". Allarme rientrato e ripristino della corrente.