L'arbitro Giovanni Ayroldi si trova al centro di una polemica a causa delle due espulsioni rapide inflitte a Mina e Adopo durante il match Lazio-Cagliari.

Questa mattina, presso l'AIA, è stata decisa la sua sospensione per almeno la prossima giornata. Il fischietto riprenderà il suo ruolo solo dopo la pausa, non essendo stato designato né per la 12ª giornata di Serie A né per la 13ª di Serie B. Non sarà coinvolto né come arbitro sul campo né al VAR.

Ieri si è tenuto un lungo colloquio telefonico tra il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e i rappresentanti dell'AIA riguardo agli eventi della serata di lunedì. L'Associazione Italiana Arbitri ha riconosciuto che Ayroldi ha commesso un errore e si è dichiarata "profondamente a disagio" e "molto dispiaciuta" per l'andamento della partita, giudicata piena di errori sin dai primi minuti. Dopo le scuse, è stata presa la decisione di sospendere il fischietto pugliese, escludendolo dagli impegni del prossimo fine settimana.