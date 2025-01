Dopo aver sottoposto le persone intercettate a valutazioni sulle loro condizioni, sono stati identificati 49 cittadini stranieri che saranno trasferiti nei centri in Albania a bordo della nave Cassiopea per avviare le procedure di accoglienza, trattenimento e valutazione dei singoli casi.

Secondo quanto comunicato dal Viminale, altri 53 migranti hanno presentato i passaporti per evitare il trasferimento. Il ministero dell'Interno ha sottolineato l'importanza di questa situazione, poiché consente di accelerare le verifiche individuali anche senza la necessità di trattenere le persone, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di coloro che non hanno diritto a rimanere nell'Unione Europea.

"Una circostanza di particolare rilievo - si legge nella nota del ministero dell'Interno - perché consente di attivare le procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi anche a prescindere del trattenimento, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Ue".