Si è conclusa oggi l'udienza di convalida al Tribunale di Cagliari, dove sono stati confermati gli arresti di due individui accusati di furto aggravato presso un supermercato a Settimo San Pietro.

I due imputati, un uomo di 26 anni e una donna di 49 anni, entrambi residenti a Selargius e già noti alle autorità, sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Sinnai mentre tentavano di rubare merce del valore di 500 euro dal supermercato "Lidl" lungo la Strada Provinciale 15. Dopo il recupero della merce e le procedure legali, i due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza per direttissima che si è tenuta oggi. Il giudice ha ratificato gli arresti e ha concesso loro il tempo necessario per preparare la difesa, fissando la prossima udienza per il 29 novembre 2024.