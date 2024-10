I Carabinieri della compagnia di Carbonia, coordinati dal Capitano Lucia Dilio, hanno eseguito un servizio straordinario del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e al controllo della circolazione stradale. Durante la perlustrazione negli snodi principali di accesso alla cittadina, sono stati impiegati 16 militari a bordo di autovetture di servizio, i militari hanno sorpreso un noto pregiudicato della zona, Mauro Pillitu, del 1971, mentre tentava di asportare dall’interno del supermercato Lidl di via Dalmazia, profumi, cosmetici e altri prodotti.

L’uomo, prontamente bloccato dai militari, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia in attesa del rito direttissimo disposto dal magistrato di turno.

Durante il servizio sono state denunciate due persone, rispettivamente di 47anni e di 24 anni: il primo è stato sorpreso alla guida della propria auto in stato di alterazione psico fisica dovuta alla contemporanea assunzione di alcol e droga, mentre l’altro invece è stato deferito poiché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti specifici del tasso alcolemico e per l’uso di sostanze stupefacenti. In entrambi i casi le patenti di guida sono state ritirate e trasmesse all’autorità amministrativa, mentre i veicoli sono stati sequestrati. Nel corso del servizio sono state complessivamente identificate 62 persone, controllati 39 veicoli e controllati 18 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.